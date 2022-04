Ömer Çelik’ten hayat pahalılığı yorumu: Bayramdan sonra düzelecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayat pahalılığıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Çelik, “Bayramdan sonra yavaş yavaş düzelecek” dedi. DUVAR – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Üsküdar Nevmekan Sahil’de AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının düzenlediği Üsküdar Buluşmaları’na katıldı. Üniversite ve liselilerden oluşan topluluğa hitap eden Çelik, gençlere hayata ilişkin tavsiyelerde bulundu. Programda gençlerden gelen soruları yanıtlayan Çelik, Ermeni soykırımı üzerine yöneltilen bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde öz güvenli bir siyasete imza attığını söyledi. ‘KORKUMUZ OLSA ‘ARŞİVLERİ AÇALIM DEMEYİZ’ Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bütün arşivlerin açılarak meselenin siyasetçiler yerine tarihçiler tarafından değerlendirilmesini isteyip bir meydan okumada bulunduğunu anlatan Çelik, şöyle konuştu: “Bizim korkumuz olsa ‘Arşivleri açalım’ demeyiz. Sadece biz değil, ilgili bütün devletler arşivlerini açacak. Buna yanaşmadılar. Yıllar evvel Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı güven artırıcı adımlar atılacaktı. O dönem Ermenistan Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu mesele Ermeni diasporası için bir çıkara, bir sektöre dönüşmüştür. Bugün de Cumhurbaşkanımız çok güçlü bir mesaj yayımladı. Ermeni patriğine gönderdiği mesajda, ‘Bütün Ermeni vatandaşlarımızın bu topraklarda huzur içerisinde yaşaması güven altındadır. Bunun için de gayret etmeye devam edeceğiz.’ dedi. Niçin tarihçilerin bu konuyu tartışmasına müsaade etmiyor, gerçeklerin ortaya çıkmasına yanaşmıyorsunuz. ‘Biz bir hüküm verdik, siz kabul edin.’ diye tek taraflı, korkakça, ön yargılı bir davranış sergiliyorlar. Korkacak, çekinecek hiçbir şey yok. Her şeyi tartışmaya hazırız.” ‘ŞU ANDA BARIŞIN MÜMKÜN OLMASINA DAİR YEGANE MEKANİZMA…’ Çelik, uluslararası arenada Türkiye’nin rolüne ilişkin soru üzerine de Rusya-Ukrayna Savaşı’nda Türkiye’nin kilit rolünün anlaşıldığını belirterek Rusya-Ukrayna Savaşı’nda diplomasi söyleminin sadece Türkiye’den çıktığını kaydetti. Siyasette ve hayatta köprü kurmanın önemini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti: “Şu anda barışın mümkün olmasına dair yegane mekanizma ne Birleşmiş Milletlerin mekanizmasıdır ne AB’nin mekanizmasıdır ne ABD’nin ne de NATO’nun mekanizmasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen Türkiye’nin diplomasisidir tek başına. Barış bir gün mümkün olacaksa açılan bu kapı sayesinde mümkün olacaktır. Birileri Türkiye’nin sahada değerini biliyor da masada değerini bilmiyorsa büyük bir siyasi akılsızlık yapıyordur. Türkiye masada güvenli bir arabulucu, iyi bir dost, sahada da düşmanları için caydırıcı bir güçtür. Bizi sadece sahada görmek isteyenler dostluğumuzun kıymetini bilmeyenlerdir. Masada dostluğumuzu paylaşsalar sahada bu kadar enerji kaybetmelerine gerek kalmayacak.” ‘BAYRAMDAN SONRA YAVAŞ YAVAŞ DÜZELME BAŞLAYACAK’ Çelik, hayat pahalılığının ne zaman ortadan kalkacağına ilişkin soruyu da yanıtladı. Türkiye’yi çok borçlu, enflasyonun, cari açığın çok yüksek olduğu, milli gelirin çok düşük kaldığı noktalardan aldıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyasetler Türkiye’yi çok güçlü yerlere taşıdı. Şimdi de bir türbülansın içerisinden geçiyoruz. Ukrayna Savaşı ile birlikte tedarik zincirinde ortaya çıkan problemler, dünyada pek çok ülkede on yıllardır görülmemiş enflasyon rakamları görünüyor. Yaşananlar tabii bizi de etkiliyor. Şimdi göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak. Ondan sonra da bunu kademe kademe hep beraber göreceğiz. Çelik son olarak şöyle devam etti: “Şundan emin olun, biz çarşıda, pazarda gündem nedir, genç kardeşlerimizin gündemi nedir farkındayız ve bunları her gün değerlendiriyoruz. Daha önce nasıl çözüm bulduysak şu anda dünyanın içerisinden geçtiği bu türbülansın olumsuz yansımalarını da ortadan kaldıracak şekilde güçlü çözümler bulacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın.” (HABER MERKEZİ) Gazete Duvar