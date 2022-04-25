Kesik Sesler: Türkiye’de Türkçe olmayan basın

Türkiye’de Türkçe olmayan dillerde yayın hayatına devam eden gazete ve dergilerin hikayeleri nedir? Nasıl ayakta kalıyorlar, ne tür zorluklar yaşıyorlar? 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle “Türkiye’nin kısık ve kesik sesleri”ne baktık.

Dara Demiralp

Türkiye’de Türkçe olmayan dillerde yayın yapan basın, yüzyılı aşkın bir süredir yayın hayatına devam ediyor. Bu zaman diliminde karşı karşıya kaldıkları ve kalmaya devam ettikleri politik ve toplumsal engellere rağmen bu gazete ve dergiler, kendi kimlik ve kültürlerine katkı sunuyor: Apoyevmatini (Rumca), Agos (Ermenice), Sabro (Süryanice), Jineps (Çerkesçe, Abazaca), Xwebun (Kürtçe), Şalom (İbranice), Vate (Zazaca) ve Agani Murutski (Lazca)… Kimi 1925 yılında, kimi 1996’da kimi de daha yakın tarihte okuruna seslenmeye başladı. Alternatif bir arşiv oluşturan bu gazeteler aynı zamanda kültürel mirasın taşıyıcıları da oldular.

Bu gazete ve dergileri özel kılan bir sebep daha var elbette: Bütün bu basın yayın faaliyetleri, UNESCO tarafından 2009’da yayınlanan Tehlike Altındaki Diller Atlası’na göre “Son derece tehlikede olan diller”, “Ciddi anlamda tehlikede olan diller’’, “Kesinlikle tehlikede olan diller” ya da “Güvensiz durumda olan diller” kategorisinde gösterilen dilleri yaşatmaya çalışıyor. Birçoğu imece usulüyle ayakta duran bu gazete ve dergilerin sesi günümüzde ne yazık ki kesik kesik çıkıyor.

Bu yazı dizimizde Türkiye’de Türkçe olmayan dillerde yayın hayatına devam eden Apoyevmatini, Xwebûn, Şalom, Jineps, Sabro ve Agos gazeteleri çalışanlarıyla söyleştik. Ayrıca Kürtçenin Kırmancki/Zazakî lehçesinde yayın yapan Vate Dergisi ve Hemşinlilerin ilk yayın organı GOR Dergisi ile konuştuk. Bu vesileyle bugün Türkiye’de görünmez kılınanların basınını daha yakından tanıma şansımız oldu. Sansür, ekonomik zorluklar ve pandemi gibi dış zorlukların yanında tiraj, misyon ve okur kitlesi hakkında bilgiler edindik.

İlk olarak Jineps gazetesine konuk olduğumuz bu söyleşi dizisinde Ağani Murutsxi gibi 2015 yılında yayın hayatına son veren organlarla da bir araya geldik. Bu sayede Türkiye’de hâkim ve resmi dilin dışında ilerleyen basınının, çalışma koşullarını ve bu yayınların basın hayatına katkılarını tartıştık.

İyi bir başlangıç

Çerkes dillerinde yayın yapan Jineps’i yayın kurulu üyesi Yaşar Güven, Hemşince GOR dergisini yayın kurulu üyeleri Neşenur Altunkaya ve Hikmet Çiçek, Kürtçe Xwebûn’u gazetenin editörü Elif Can Alkan, Rumca Apoyevmatini’yi editörü Mihail Vasiliadis, Süryanice Sabro’yu gazete editörlerinden Marta Sömek, Ermenice Agos’u, gazetenin Ermenice editörü Pakrat Estukyan, Yahudilerin sesi Şalom’u gazetenin yayın koordinatörü Virna Banastey Gümüşgerdan, Zazaca Vate’yi derginin sahibi Deniz Gündüz, Lazca Ağani Murutsxi’yi kurucularından İsmail Güney Yılmaz anlattı.

Çoğu zaman çok dilli bir formatta ilerleyen bu yayınların serüvenine tanıklık etmek, bu cemaatleri anlamak için iyi bir başlangıç olacaktır.

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü, tüm dillerde yayın yapan her tür medyaya özgürlük getirsin.

(DD/SO/NÖ)

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