Hitler, mezarından bu selama karşılık gönderdi

Ermenistan eski Dışişleri Bakanı’ndan Çavuşoğlu’nun milliyetçi adımına tepki

Ermenistan eski Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan “Twitter” üzerinden görüşünü bildirerek: “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun geleneksel “boz kurt” selamlaması iğrenç, saygısız ve ırkçıydı.

Hitler mezardan bu selama karşılık gönderdi”,- diye belirtti.

Ermeni-Türk uzlaşma sürecine değinen Mnatsakanyan, iki komşu arasındaki ilişkilerde bunun gerekli olduğunu vurguladı. “Şüphesiz ki bu, dürüstlük ve anlayış gerektirir.

Türkiye’nin inkârı bir iyi niyet ifadesi olarak nitelenemez.

Ermeni Soykırımını inkâr etmeyi bırakın.

Ayrıca, Ermeni Soykırımı konusunu tarihçilere atfetmeyi de bırakın.

Bu 107 yıl boyunca onlar işlerini harika bir şekilde ifa ettiler.

Şimdi siyasi cesaret gösterme ve kendi kendinize saygı gösterme sırası sizde.

Tarih boyunca soykırım görmüş İsrail ve Ruanda’nın hala Ermeni Soykırımı’nı tanımaması ise ironiktir.

Bu, ‘en iyi soykırım’ yarışması değil.

Diğer halkların trajedisini inkâr ettiğiniz sürece, adalet ve hakikat hakkındaki duygularınız boştur”,- diye belirtti Mnatsakanyan.

Ermenistan Kamu Radyosu