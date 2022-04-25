HDP ile CHP arasına sözde Ermeni soykırımı girdi!

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 sözde Ermeni Soykırımı’nın tanınması için meclise teklif sunmasının ardından tepkiler devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun provokasyon içeren paylaşımı gündeme geldi. CHP’de yüksek tondan bir kınama gelmezken, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak sözde Ermeni Soykırımı açıklamalarına dâhil olarak “Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın!” dedi. Bu açıklama HDP Sözcüsü Ebru Günay’ın tepkisini çekerken, rahatsızlığını Öztrak’ın paylaşımını alıntılayıp dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun helalleşme çıkışını anımsatan Ebru Günay, “Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?” diye sordu

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 sözde Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye kanun teklifi verdikten kısa bir süre sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. Paylan’a ise tepkilerin ardı arkası kesilmedi. ABD Başkanı Joe Biden ise 1915 olayları ile ilgili olarak dün “soykırım” olduğuna dair açıklama yaptı.

TANRIKULU’NA SORUŞTURMA AÇILDI

Bu iki konu gündemdeyken, bu sefer CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu provokasyona yeltenerek sosyal medya hesabından, “107 yıl önce 24 Nisan 1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar gündemde yankı bulurken, Sezgin Tanrıkulu’na sosyal medyadaki ifadeleri için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçundan resen soruşturma başlatıldı.

CHP SÖZCÜSÜNE, HDP SÖZCÜSÜNDEN TEPKİ

1915 olayları hakkında açıklamaların yankıları sürerken, CHP’den Garo Paylan’a ve Sezgin Tanrıkulu’na sert bir tepki gelmedi ancak CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, gündemdeki bu konuya dâhil olarak sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Öztrak sosyal medya hesabından, “Herkes kendi işine baksın. Tarihçi kendi işini, Siyasetçi kendi işini yapsın. Tarihte nelerin yaşandığına siyasetçiler değil; tarihçiler karar verir. Siyasetçinin görevi yasayla tarihten husumet çıkarmak değil; geleceği inşa etmektir. Gönül yıkan değil, Gönül yapan olmaktır” ifadelerini kullandı. HDP Sözcüsü Ebru Günay ise CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın bu cümlelerini paylaşarak rahatsızlığını ve tepkisini gösterdi.

“MESELA SİZ KİM ADINA VE KİMİNLE HELALLEŞECEKTİNİZ?”

HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın sözlerinden rahatsızlık duyduğunu şu cümlelerle ifade etti: “Siyaset, toplumdan yana değilse kimin işine yarar? Siyaset geçmiş, gelecek ve şimdiye dair söz kurarak değişimi talep eder.”

Günay tepkisini şöyle tamamladı: Tarihte nelerin yaşandığına tam da egemen siyasetçiler karar verdiği için itiraz ediyoruz. Mesela siz kim adına ve kiminle helalleşecektiniz?”

Sabah Gazetesi