Fransız rahip ve rahibe kilise saldırısında bıçaklandı

Fransa’nın güneyindeki Nice kentindeki Saint-Pierre-d’Arene kilisesinde bir saldırgan kilisedeki rahibi ve bir rahibeyi bıçakladı. Zanlı, polis tarafından kısa sürede gözaltına alındı.

Belediye Başkanı Christian Estrosi, zanlının Nice yakınlarındaki bir kasaba olan Frejus’ta doğduğunu ve akıl hastası olan bir Fransız olduğunu açıkladı.

Alpes-Maritimes Bölgesi başkanı Bernard Gonzalez, şüphelinin geçmişte psikiyatrik tedavi için defalarca hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olayın bir terör saldırısı olmadığına dikkat çekti.

Saldırı, cumhurbaşkanlığı seçimleri gününde ve Katoliklerin Paskalya’yı kutlamasından bir hafta sonra gerçekleşti.

https://www.trthaber.com/haber/dunya/fransiz-rahip-ve-rahibe-kilise-saldirisinda-bicaklandi-675361.html