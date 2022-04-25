Ermeni aydınları anan CHP’li Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma

CHP’li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Ermeni Soykırımı’nda yaşamını yitiren aydınları andığı için ‘Devletin manevi şahsiyetini aşağıladığı’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, Ermeni Soykırımı ile ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

CHP’li Tanrıkulu, Twitter hesabından 24 Nisan’da (dün) Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü nedeniyle paylaşımda bulundu. Tanrıkulu paylaşımında, “107 yıl önce #24Nisan1915’te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul’da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara’ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz” ifadelerine yer vermişti.

Başsavcılık, CHP Milletvekili Tanrıkulu hakkında “Türkiye Cumhuriyeti devletinin manevi şahsiyetini aşağıladığına” dair somut deliller bulunduğu iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesi gereğince soruşturma başlattı.

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