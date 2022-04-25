Erdoğan Paylan’ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan HDP milletvekili Garo Paylan’ın TBMM’ye verdiği “Ermeni Soykırımı tanınsın” teklifi ile ilgili olarak Paylan’ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz. TBMM’nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum“ dedi.

HDP milletvekili Garo Paylan “Ermeni Soykırımı’nın 107. yılında; Ermeni Soykırımı’nın tanınması, sorumluların belirlenmesi; Soykırım’da sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp, yerlerine Soykırım’a karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi; mağdurlara ve aile üyelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi’” amacıyla TBMM’ye bir kanun teklifi sunmuştu.

Teklif sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik hukuki takibat çağrısında bulunmuştu.

BBC Türkçe’ye konuşan Paylan ise “Ben 2015 yılında milletvekili oldum ve milletvekili olduğumdan bu yana 7 yıldır aynı teklifi veriyorum. Güncelleme anlamında sadece yılı güncelliyorum. 7 yıldır böyle bir lince maruz kalmadım. Çünkü bu meseleler konuşulabiliyordu Türkiye’de ve her yıl Cumhurbaşkanı’nın taziye dilediği bir konuyla ilgili benim tanımlamam bu şekilde oluyor” dedi.

Paylan “Ben değişmedim, demek ki Türkiye değişti. Geçmişle yüzleşmeyle ilgili pek çok adımlar atılıyordu. Ama şimdi geçmişle yüzleşme defterini de kapatmış Türkiye. Eşit, adil bir gelecek defterini de kapatmış demek ki” diye konuştu.

Agos