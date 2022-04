Can Ataklı: Garo Paylan, sarayın HDP ile gizli pazarlık yaptığının kanıtı sanki!

“Garo Paylan’ın bu inanılmaz girişimi HDP konusunda her türlü tahriklere rağmen sakin durmayı başaran muhalefet partilerini çok zora sokacaktır” Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Ermeni soykırımının tanınması” için bu sene verdiği kanun teklifi tartışma konusu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında bir köşe yazısı kaleme aldı. Ataklı, Paylan için “Sarayın HDP ile gizli pazarlık yaptığının kanıtı sanki” şeklinde bir görüş dile getirdi. Ataklı, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te yapılması planlanan seçimde tekrar aynı görevi kazanabilmesi için HDP oylarına ihtiyacı olduğunu söyledi. “İşte bu nedenle uzunca bir süredir HDP ile alttan görüşmeler yapıldığı biliniyor” şeklindeki iddiasını dile getiren Ataklı, şunları yazdı: Abdullah Öcalan’ın ev hapsine alınmasından Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına, bölgesel özerklikten Kürtçenin bazı illerde resmi dil olmasına kadar bir dizi teklifin, kurulan gizli pazarlık masalarında konuşulduğu ileri sürülüyor. HDP bunları açıktan yalanlamadı bugüne kadar. Ancak çeşitli açıklamalarda elbette iktidar eleştirisi yapılıyor ancak cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin tavrının “demokrasiden yana olacağı” belirtilerek bu lastikli ifade ile aslında saray için de bir açık kapı bırakılıyor. Saray ise bir yandan bu gizli görüşmeleri sürdürürken diğer yandan HDP’yi terörün destekçisi olarak ilan ediyor hem de muhalefetin 6’lı masasındaki 7’inci ortak olduğu vurgusunu yapıyor. fazla oku Bu bölüm, konuyla ilgili referans noktalarını içerir. (Related Nodes field) Paylan’ın teklifinin muhalefeti hançerlemek, Erdoğan aleyhine oluşan havayı tersine çevirmek için yapılan bir hamle olarak değerlendiren Ataklı, şu ifadeleri kullandı: İşte tam bu sırada HDP milletvekillerinden biri kalkıyor ve üstelik tam da 23 Nisan günü “Ermeni soykırımının tanınması için” “Meclis’e bir önerge” veriyor. Akıl ve mantık dışı bir girişimdir bu. Muhalefeti hançerlemek, Erdoğan aleyhine oluşan havayı bir anda tersine çevirecek çok stratejik bir hamledir yapılan. Garo Paylan’ın bu inanılmaz girişimi HDP konusunda her türlü tahriklere rağmen sakin durmayı başaran muhalefet partilerini çok zora sokacaktır. Başta 6’lı masayı paylaşan partiler olmak üzere Garo Paylan’ın bu akıl almaz girişimini en sert biçimde kınamaması mümkün olabilir mi? Yine her türlü tahrike rağmen HDP ile ilgili olumsuz bir tavır almayı düşünmeyen muhalefetteki vatandaşların da buna tepkisiz kalması düşünülemez. Sonuçta saray ve soytarılarının aylardır çabaladığı HDP ile muhalefetin arasının iyiden iyiye açılması operasyonu başarısızlıkla sonuçlanacağı bir sırada Garo Paylan, sarayın imdadına koşmuş ve muhalefeti ağır bir travmaya sokmuştur. HDP bu girişimin masum bir talep olduğunu kanıtlayamaz. Muhtemelen “Partimizin görüşünü yansıtmamaktadır” açıklaması yapabilirler. Bunun da kimseyi ikna edeceğini sanmıyorum. Belki bir tek çok hızlı biçimde ihracı tepkileri dindirebilir. Garo Paylan giderek güçlenen demokrasiye de bir hançer sokmuştur ne yazık ki. Korkusuz, Independent Türkçe Independent Turkce