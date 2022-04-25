Başkan Erdoğan’dan Garo Paylan’ın ‘1915’ teklifine sert tepki: HDP Meclis’e yakışmıyor

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 1915 Olayları’na destek vererek sözde soykırımın tanınması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Paylan, sözde soykırıma ilişkin yaptığı açıklamada, “Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir” diye konuştu.

TEKLİF REDDEDİLDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Cumartesi günü kanun teklifini TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti. HDP’li Paylan, 7 yıldır aynı kanun teklifini verdiğine yönelik açıklamada bulunmuştu ancak aynı mahiyette kanun teklifinin sadece 20 Nisan 2018’de verildiği ve iade edildiği öğrenildi.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı’nın ardından sözde Ermeni Soykırımı’nın tanınması için TBMM’ye teklif veren HDP’li Garo Paylan’a tepki gösterdi.

Sabah Gazetesi