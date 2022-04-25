Azerbaycan ile Ermenistan arasında kritik temas

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bakanların iki ülke liderleri düzeyinde varılan anlaşmaların devamı olarak gerçekleştirdiği görüşmede, barış anlaşmasını hazırlayacak olan Azerbaycan ve Ermenistan çalışma gruplarının görüşmesinin yakın zamanda yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Görüşmede, Ortak Sınır Komisyonu heyetinin belirlendiği aktarılırken, insani konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu da kaydedildi.

Sabah Gazetesi