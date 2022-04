Asırlık arşiv ile Giresun’un tarihini geleceğe aktarıyor

Giresun ile ilgili asırlık fotoğraf, gazete ve belgeleri 21 yıldır toplayarak arşiv oluşturan Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, kentin geçmişini günümüze taşıyor. Gültekin Yetgin Babası Ömer Erden Menteşeoğlu’nun çalışmalarına katkı vermek için 2001 yılında arşiv oluşturmaya başlayan Menteşeoğlu, bin civarında eski Giresun fotoğrafı, 500’ün üzerinde Osmanlı dönemine ait gazete ve yüzlerce belgeye ulaştı. Müzayedelerden, sahaflardan satın alarak, bazen de evlerin tozlu çatılarından toplayarak arşiv oluşturan Menteşeoğlu, Giresun’un asırlar önceki halini ve dönemin yaşanan olaylarını günümüze taşıyor. Menteşeoğlu’nun arşivinde bir sahil kenti olan Giresun’un kumsalları, kayaların üzerindeki konakları ve evlerinin yer aldığı fotoğraflar dikkati çekiyor. Fotoğraflar kentin asırlar önceki güzelliğini gözler önüne seriyor. Arşivde yine Atatürk’ün Giresun’a yaptığı ziyaret ve konuşmalarını içeren gazeteler, fındık ihracatıyla ilgili belgeler ile yolcu vapurlarının fotoğrafları gibi dönemi anlatan çok sayıda fotoğraf yer alıyor. Hüseyin Gazi Menteşeoğlu, AA muhabirine, babasının çalışmaları için Giresun’la ilgili Türkiye’nin farklı noktalarından ve yurt dışından gazete, fotoğraf ve belgeleri toplamaya başladığını söyledi. Arşivin 200 yılı aşkın bir süreyi içerdiğini aktaran Menteşeoğlu, halen yeni belge ve fotoğraflara ulaşarak arşiv oluşturmaya devam ettiğini belirtti. Menteşeoğlu, arşivindeki fotoğrafların 1880-1900’lü yıllara dayandığını belirterek, ünlü fotoğrafçıların Giresun fotoğrafları, bunun yanı sıra kartpostalların da yer aldığını aktardı. Büyük titizlikle arşivini muhafaza ettiğini anlatan Menteşeoğlu, açtığı sergilerle de Giresun’un tarihinin vatandaşlarla buluşturulduğunu kaydetti. Menteşeoğlu, fotoğraflarda en çok Giresun’un mimari güzelliği ve evlerinin vatandaşların ilgisini çektiğini kaydetti. New York Times’ın Giresun’la ilgili haberi de arşivde yer alıyor

İçeriğinde Giresun ile ilgili bir haberin yer aldığı New York Times gazetesinin de arşivde bulunduğunu ifade eden Menteşeoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu da yurt dışı satış sitesi aracılığıyla Amerika’dan almıştım. Milli Mücadele döneminde Karadeniz Bölgesi’nde işgal oluşturabilmek için, bölgede kargaşa olduğunun haberlerinin yapılması gerekiyordu, bu haberler daha çok Marsilya ve Londra üzerinden farklı ajanslarla gönderilen haberler. New York Times’ta 24 Rum evinin Giresun’da yakıldığına dair, bölgede karışıklık olduğu izlenimi verebilmek için böyle bir haber var. Ancak Osmanlı tarihinde hiçbir zaman 24 Rum evi Giresun’da yakılmamıştır. Bu gazeteyi de vatandaşların görmesi için sergilerimde kullanıyorum.” Babasının 2016 yılında vefat ettiğini dile getiren Menteşeoğlu, şöyle devam etti: “2017 yılında onun adını yaşatmak için, hatırasını canlı tutmak için Ömer Erden Menteşeoğlu Giresun Kent Kültürü Sergisi düzenlemeye karar verdim. Sergi ile birçok fotoğrafı, Osmanlıca belge ve gazeteyi çerçeveleyerek Giresun’da vatandaşlara sunuyorum. İlk sergim Turizm Haftası’na denk geldi. İlgi gördüğü için 2018-2019 sergilerini de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce devam ettirdik. Pandemi süresince sergi açamadık. Bu yıl ise sergiyi tekrar açtık.” Menteşeoğlu, babasının yarım kalan çalışmalarından Giresun Basın Tarihi kitabını oluşturduğu arşivi kullanıp geçen ay yayınladığını da sözlerine ekledi. AA