ABD’de Ermeni provokatörlere Diriliş cevabı

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|ABD’nin New York kentindeki Türkiye konsolosluğu önünde toplanan Ermenilerin, 1915 olaylarının yıldönümü gerekçesiyle düzenledikleri protesto gösterisine bir Türk damga vurdu.
Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Celal Al, sırtına bağladığı Türk bayrağı ile Ermenilerin karşısına dikildi. Ermenilerin provokatif eylemlerine bozkurt işaretiyle karşılık veren oyuncu Al, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene!’ diye haykırdı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan görüntülere, ‘Bir Türk cihana bedel’ yorumu yapıldı.
https://www.aksam.com.tr/gunes/abdde-ermeni-provokatorlere-dirilis-cevabi/haber-1264979
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