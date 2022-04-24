Yunanistan Başbakanı, Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümü münasebetiyle mesaj yayımladı

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj gönderdi.

Miçotakis’in mesajı Yunanistan’ın Ermenistan Büyükelçiliği yayımladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“1.5 milyon insanın sistematik olarak imha edilmesin yanı sıra Ermeni Soykırımı’nın başlamasının üzerinden 107 yıl geçti. Geçmişin kara sayfalarının yad edilmesi, gelecekte benzer suçların önlenmesi için bir rehber niteliğindedir. Temel kaygımız, barışçıl bir gelecek ve herkese karşılıklı saygı sağlamaktır.”

Ermenistan Kamu Radyosu