TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç’tan ABD’nin “Sözde soykırım” açıklamasına tepki: Popülist tavır…

24 Nisan 1915 tarihinin, uluslararası Ermeni lobisi tarafından hukuka ve gerçeğe aykırı biçimde propaganda malzemesi olarak kullanıldığına dikkat çeken Çağatay Kılıç,” Ermeni diasporası sözde soykırım iddialarının uluslararası kamuoyunda da kabul edilmesi için büyük bir çaba harcamakta ve bunun için büyük bir kaynak seferber etmektedir. Esasen, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşmesi’nde “soykırım” kavramı açıkça tanımlanmış olup bunun yanı sıra yetkili mahkemelerce soykırım işlendiğine dair hiçbir hukuki karar olmadığı da herkesin malumudur ” şeklinde konuştu. Çağatay Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de bu konuda daha önce almış olduğu kararlarda, 1915 olaylarının niteliği hakkında özellikle akademik dünyada genel bir görüş birliği bulunmadığı, tarihsel araştırmaların doğası gereği tartışma ve anlaşmazlıklara açık olduğu, bu nedenle kesin sonuçlara veya nesnel ve mutlak gerçeklik iddialarına dayanak teşkil edemeyeceği de açıkça ortaya konulmuştur.

Her fırsatta vurguladığımız üzere tarihi olayların perde arkası ve niteliğine dair değerlendirmelerin siyasiler değil tarihçiler tarafından yapılmasının en doğru yaklaşım olduğunu tekrarlamak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu 2005 yılında, bu anlayışa uygun olarak dönemin Ermenistan Devlet Başkanına, 1915 dönemine ait gelişme ve olayları incelemek amacıyla “Ortak Tarih Komisyonu” kurulmasını öneren mektubu halen cevap bulamamıştır. Ermenistan tarafından yanıt bulmayan bu önerimiz halen masadadır.

Bu bakımdan ABD yönetiminin ortaya koymuş olduğu tarihi gerçeklerden uzak bu yaklaşımın bizim nezdimizde kabul edilmesi mümkün değildir. ABD iç siyasetindeki sığ lobicilik faaliyetlerinin ve ABD’li bazı siyasilerin popülist tavırlarının bir yansıması olan bu tutumun, tarihi gerçekliklerin günümüz siyasi çıkarları uğruna tahrif edilmesinden ve çarpıtılmasından başka bir manası yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve milletimizin şanlı tarihi, bu gerçek dışı açıklamalar ve karalamalarla lekelenmeyecek kadar berrak, parlak ve temizdir.”

Sabah Gazetesi