Sevag Balıkçı mezarı başında anıldı

İşhan Erdinç

Batman’ın Kozluk ilçesinde zorunlu askerliği sırasında 24 Nisan 2011 tarihinde er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı, ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı. Anmaya Sevag Balıkçı’nın babası Garbis Balıkçı’nın bu sabah hayatını kaybetmesi nedeniyle ailesi katılamadı.

Şişli Ermeni Mezarlığı’nda düzenlenen anmaya HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Rakel Dink, Arat Dink, Nor Zartonk inisiyatifi ve Balıkçı’nın yakınları katıldı.

Peder Nerses Ayvazyan’ın dualar okuduğu anma töreninin sonunda HDP Milletvekili Paylan, konuşma yaptı.

Yüzleşilmeyen suçların tekrar edildiğini vurgulayan Paylan, İstanbul Valiliği’nin Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda yapılmasına izin vermediği 1915 anmasına ilişkin “Susmamız isteniyor. Soykırımcı zihniyet devam ediyor. Susmak hiçbirimizi iyi bir yere götürmez” dedi.

Sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden Balıkçı’nın babası Garabet Balıkçı’nın 11 yıl boyunca adalet beklediğini hatırlatan Paylan, “Susmayalım, konuşalım; yüzleşelim, helalleşelim” dedi.

Nor Zartonk Sözcüsü Norayr Olgar, konuşmasında “11 yıl önce bizden nefret cinayetiyle öldürülen Sevag Balıkçı’yı unutturmamak için bir araya geleceğiz. Annesini ve kardeşini yalnız bırakmayacağız. Mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi . Olgar, Garabet Balıkçı’nın cenaze törenine ilişkin bilgilerin yakın zamanda paylaşılacağını belirtti ve Ani Balıkçı’yı yalnız bırakmayacaklarını söyledi.

Agos