Meral Akşener’den Garo Paylan’ın teklifine tepki: Şiddetle kınıyorum

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İYİ Parti lideri Akşener, HDP’li Garo Paylan’ın “Ermeni Soykırımı tanınsın” teklifi için “Sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum” dedi. DUVAR – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda teklifi “hadsizlik” olarak nitelendiren Meral Akşener, “TBMM’ye verdiği sözde ‘soykırım’ teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti’nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez” ifadelerini kullandı. NE OLMUŞTU? HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” başlıklı teklifini, cuma günü TBMM Başkanlığı’na vermişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise 23 Nisan Cumartesi günü, TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle teklifi iade etmişti. (HABER MERKEZİ) Gazete Duvar