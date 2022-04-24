İstanbul’da Ermeni Soykırımı anması yasaklandı: ‘Uygun görülmedi’

24 Nisan Anma Platformu, Ermeni Soykırımı’nın yıldönümüne ilişkin yapmak istedikleri anmanın İstanbul Valiliği tarafından ‘uygun görülmeyerek’ yasaklandığını duyurdu.

Foto: Arşiv / Ermeni Soykırımı’nın 100. yılında Taksim’de yapılan sessiz oturma eylemi

24 Nisan Anma Platformu tarafından İstanbul’un Beşiktaş ilçesindek, Barbaros Meydanı’nda yapılanması planlanan 24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı protesto eylemi İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yazılı açıklama yapan platform, eylem için valiliğe başvurduklarını ancak valiliğin “uygun görülmemiştir” şeklinde yanıt vererek yasakladığını aktardı.

Yıllardır soykırımla ilgili eylem yaptıklarını ancak bu yıl yasak getirildiğini belirten platform, “24 Nisan 1915’te, başlarına ne geleceğini bilmeyen aydınlar, vekiller, sanatçılar, meslek sahipleri, gazeteciler, doktorlar, işçiler, Ermeni toplumunun önde gelenleri, kanaat önderleri, sesi soluğu olanlar evlerinden teker teker polis karakollarına çağrıldılar. O insanların çoğunluğundan bir daha haber alınamadı. Bu, kanlı bir sürecin başlangıcı oldu” diye belirtti.

‘YENİ FACİALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YÜZLEŞMEK ZORUNLU’

Yıllardır bir halkın maruz bırakıldığı bu şiddet sarmalında yaşamını yitirenlerin andıklarını belirten yazılı açıklamada, “Bu sürecin bütünüyle yüzleşmeyi hem kaybettiğimiz insanlara duyduğumuz saygının bir gereği olarak hem 1915’te öldürülenlerin torunlarına güven vermek, borcumuzu ödemek ve yeni faciaların önüne geçmenin zorunlu bir yolu olarak görüyoruz. Bu yüzden bu yıl, anmamızın başlığını ‘Bazı yaralar zamanla iyileşmez/Aslolan yüzleşmektir’ olarak belirlemiştik. Yüzleşmeden adalet duygusunun aldığı tarihsel hasarlar giderilemez” denildi.

‘SESSİZ YAPILACAK BİR OTURMA EYLEMENİN YASAKLANMASI ADALET DUYGUSUNU ZEDELER’

Açıklamada, “Yüzleşme çabalarının bir ifadesi olan, bir sessiz oturma etkinliği olarak düzenlenen anmamızın yasaklanması, tersine bu hasar almış adalet duygusunun ağır bir şekilde zedelenmesine neden olacaktır. Bir kez daha Valiliği ve siyasi karar alıcıları aldıkları yasaklama kararını yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. (MA)

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