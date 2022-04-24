İHD: Ermeni Soykırımı 107 yıldır inkâr ediliyor

İHD İstanbul Şubesi Ermeni Soykırımı ile ilgili yaptığı açıklamada “Soykırımın devlet eliyle gerçekleştirilen en kitlesel insan hakları ihlali olduğu unutulamaz” ifadelerine yer verdi.

*Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, 1915’te çok sayıda Ermeni’nin yaşamını yitirdiği sürecin başlangıç günü olan 24 Nisan’ın yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

Taksim’de bulunan İHD İstanbul Şubesi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasında soykırımın tanınması, af dilenmesi ve tazmin edilmesi çağrısı yapıldı.

“Devlet eliyle gerçekleşti”

Ermenilerin kayıplarının telafisine yönelik taleplerine yanıt verilmesi gerektiği belirtilen açıklamada son olarak şunlar söylendi:

“Ermeni Soykırımı 107 yıldır inkâr ediliyor. İnkârın, insanlığa karşı işlenmiş bu akla hayale sığmaz suçun gizlenmesinde bu büyük hırsızlığın da payı var.

“Biz, insan hakları savunucuları diyoruz ki, soykırım bir politika, bir diplomasi, bir uluslararası ilişkiler konusuna indirgenemez. Soykırımın her şeyden, ama her şeyden önce devlet eliyle gerçekleştirilen en kitlesel insan hakları ihlali olduğu unutulamaz.

“Sayısız insan hakkı ihlali”

“İnkâr en kapsamlı, en etkili, en kalıcı, en yaygın insan hakları ihlalidir; çünkü çarpan etkisiyle çoğalan sayısız insan hakları ihlaline kaynaklık eder, teşvik eder, cesaretlendirir.

“Soykırım sonucu anayurtlarından kopartılıp dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermenilerin uğradıkları, hesaba da, sayıya da gelmeyecek kadar büyük kayıplarının telafisine yönelik taleplerine de yanıt verilmelidir. İnkâr, böyle bir telafi ve adaletin yerine gelmesi sürecinin de önünde engeldir.” (RT)

bianet