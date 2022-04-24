HDP’den ‘Ermeni Soykırımı’ açıklaması: Yüzleşmeyi ertelemek barışa hizmet etmiyor

HDP MYK, 24 Nisan 1915’in yıl yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ‘Yüzleşmeyi ertelemek, toplumsal barışa ve hakikatlerin konuşulmasına hizmet etmemektedir’ denildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), 24 Nisan 1915’in yıl yıldönümüne ilişkin resmi sayfasından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Tarihsel hakikatlerle yüzleşmek; mağdur halklar ve inançlardan özür dilemek ve onarıcı adalet yollarına başvurmak; birbirini anlamak ve tarihsel yaraları samimi bir yaklaşımla sarmak ortak bir gelecek için vazgeçilmez adımlardır. Vicdan ve adalet duygularını geliştirmek, acıları paylaşmak, demokratik, barışçı ve eşit bir geleceği birlikte kurabilmenin de yoludur” ifadesi kullandı.

Büyük Felaket’in üzerinden 108 yıl geçtiğini belirtilen açıklamada, “24 Nisan 1915 tarihinde iki yüzü aşkın Ermeni aydının evlerinden alınarak ölüme yollanması ile başlayan, planlı bir etnik kimlik ve inanç soykırımı olan Büyük Felaket’in (Metz Yeğern) üzerinden 107 yıl geçti. Bu süreç, yüz binlerce Ermeni’nin sürgünü ve pek çoğunun sistematik olarak katledilmesiyle devam etti. Bu coğrafyanın diğer Hıristiyan halkları da bu politika ve uygulamalardan paylarına düşeni aldılar” denildi.

‘YÜZLEŞMEYİ ERTELEMEK, TOPLUMSAL BARIŞA VE HAKİKATLERİN KONUŞULMASINA HİZMET ETMEMEKTEDİR’

Açıklamada şunlar söylendi:

“Farklılıkları silmek ve homojen bir toplum yaratmak; tek ırk-tek din-tek dil anlayışını hakim kılmak; bu topraklarda farklı halkların ve inançların yaşadıklarını unutturmak hedefi ne yazık ki o günden bu yana süregeldi. Farklı halkların ve inançların bir arada yaşadığı bu topraklar üzerinde, hiçbir etnik kimlik, dil, kültür ya da inancın bir diğerinden üstün olmadığı gerçeği halen toplumsal ve siyasal genel kabul görmedi.

Coğrafyamızı çoraklaştıran utançlarla yüzleşmeyi ertelemek, toplumsal barışa ve hakikatlerin konuşulmasına hizmet etmemektedir. Tarihsel ve evrensel bir doğru dünyanın her yerinde geçerlidir: İnsanlığa karşı işlenen suçlarla yüzleşilmesi ortak ve eşit bir geleceği, toplumsal barışı kurmanın önemli bir adımıdır.

‘107 YILLIK ACILARI PAYLAŞIYORUZ’

Bu topraklarda, bu coğrafyanın kadim halklarından olan Ermeni halkıyla ve Ermeni yurttaşlarımızla birlikte huzur içinde yaşamak son derece önemlidir. Aynı zamanda bölgemizin bir parçası olan Ermenistan devletiyle diplomatik, ticari, ekonomik ilişkileri geliştirmek halkların ihtiyacı ve çıkarınadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halkları olarak, 107 yıllık acıları paylaşıyor, yaşanmış olan insanlık trajedisini yüreğimizin derinliklerinde duyuyor, o süreçte yaşamını yitirenleri bir kez daha hüzün ve saygıyla anıyoruz.

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