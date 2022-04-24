Gültekin Uysal: Soykırım iddiasını reddediyorum

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal HDP’li Garo Paylan’ın ‘Ermeni Soykırım’ı tanınması için TBMM’ye verdiği kanun teklifine tepki gösterdi. DUVAR – Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal da HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Gültekin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “102. Kuruluş yıldönümünü dün kutladığımız TBMM üyesi bir HDP milletvekili tarafından insanlığın yüzünü kızartacak zulüm ve soykırımlara maruz kalmış Türk Milletine karşı ‘soykırım’ iddiasını şiddetle reddediyorum!” dedi. NE OLMUŞTU? HDP’li Garo Paylan, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” başlıklı teklifini, cuma günü TBMM Başkanlığı’na vermişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise 23 Nisan Cumartesi günü, TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle teklifi iade etmişti. (HABER MERKEZİ) 102. Kuruluş yıldönümünü dün kutladığımız TBMM üyesi bir Hdp milletvekili tarafından

İnsanlığın yüzünü kızartacak zulüm ve soykırımlara maruz kalmış Türk Milletine karşı ‘soykırım’ iddiasını şiddetle reddediyorum! — Gültekin Uysal (@DpGultekinUysal) April 24, 2022 Gazete Duvar