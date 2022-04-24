Ermenistan Başbakanı’ndan Ermeni Soykırımı mesajı: Türk tarafının isteklerinin samimi olduğunu umuyoruz

Ermenisan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Ermenistan Başbakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi’nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili yurttaşlarım,

“Bugün Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulunuyoruz. 107 yıl önce Ermeni halkı insanlık dışı bir trajedi olan soykırımla karşı karşıya kaldı. Osmanlı Türkiye’sinin amacı atalarımızı yok etmekti. 1.5 milyon Ermeni katledildi, yüzbinlercesi dünyanın farklı bölgelerine göç etti, bunun sonucu olarak bugün dünyada Ermenilerin olmayacağı bir yer bulmak zor olacak. Ermeni halkının kültürel, manevi ve dini mirası onarılamaz kayıplara uğradı, binlerce okul, kilise ve manastır yok edildi.

Halkımız insanlık dışı zulümlere rağmen son yüzyılda birlik, aralıksız çalışma ve tutarlı çabalar sonucunda ayağa kalkabilmiş, kimliğini koruyabilmiş ve bağımsız bir devlet kurabilmiştir. Ve bu, halkımızın yaşayabilirliğinin en büyük kanıtı oldu.

Saygılı yurttaşlarım,

Tarihsel gerçeklerin, soykırımların ve suçların inkar edilmesi, çarpıtılması, gerçekle yüzleşmemesi, uluslararası toplumun izin vermesi yeni vahşetleri, suçları doğurur.

Uygar dünyanın, uluslararası toplumun bu yönde yapacağı çok şey var, siyasi çıkarları ne olursa olsun bu tür suçlara izin vermemek, her şeyden önce milliyeti ne olursa olsun insan hayatına değer vermek. Yeni suçları durdurması gereken, soykırımın tanınması ve kınanmasıdır.

Ermenistan’ın uluslararası toplumun soykırımları, insanlığa karşı suçları önleme ve etnik köken, din ve ırk temelinde ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük tezahürleriyle mücadele etme çabalarına aktif olarak katkıda bulunmaya devam edeceğini vurgulamak isterim.

Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması gündemi, Ermenistan’ın güvenlik garantilerini güçlendirmeye hizmet etmelidir. Bu gündem, hükümetin bölgesel gerilimleri artırmaya değil, bölgedeki gerilimi düşürmeye hizmet edecektir.

Sevgili yurttaşlarım,

Mets Yeghern (Büyük Felaket), Ermeni halkının tarihindeki en trajik sayfadır. Ve bizim için sadece masum şehitlerimizin anısına eğilmek değil, aynı zamanda tarihimizi, geçmişimizi, bugünümüzü ve geleceğimizi düşünmek için bir fırsattır.

Bu farkındalık bizi halkımız ve bölgemiz için barışçıl bir kalkınma çağının açılması gündemine getirdi, çünkü kendi güvenliğimizi sağlamanın en etkili aracı kendi ayaklarında duran devlettir.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmeye yönelik görüşmeler yapmamızın nedeni bu. Türk tarafının isteklerinin samimi olduğunu umuyoruz ve bu yönde ilerleyebileceğiz.

Aynı zamanda, bugünkü görevimiz, tüm Ermenilerin potansiyelini uyguluyarak, onurlu ve kendi ayaklarında durabilen bir demokratik devlet inşa etmektir.

Ermeni devleti, Ermeni Soykırımı kurbanlarının, tüm şehitlerimizin anısını saygu duruşunda bulunmanın en etkileyici yoludur ve Ermeni halkının kırılmaz yaşama iradesinin bir sembolü ve garantörü olmalıdır.

Atalarımıza, nesillerimize Özgür, Güçlü ve Mutlu bir Ermenistan vaat eden Tsitsernakaberd Anıtı’na 24 Nisan halk yürüyüşü bu irademiz simgeleniyor. Bu söz yerine getirilmelidir, bu andımız yerine getirilmelidir. 24 Nisan’ın en büyük anlamı bundadır.”

Ermenistan Kamu Radyosu