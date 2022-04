Ermeni Soykırımının 107. Yıldönümü.. İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Zaman Aşımına Uğrayamaz – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – 1915 yılında bugün başlayan ve bir buçuk milyondan fazla masum insanın hayatına mal olan Osmanlıların Ermenilere yönelik soykırımının 107. yıl dönümünde anavatanlarında ve diasporadaki Ermeni halkı bu günleri anıyor.

Osmanlı’nın bu suçu işlemesinin üzerinden bu kadar uzun yıllar geçmesine rağmen, Recep Tayyip Erdoğan rejiminin bölge halklarına ve ülkelerine karşı Osmanlı atalarının izinde günümüzde de dünyanın her yerinde yankılanmaya devam etmektedir.

Osmanlıların 1915 baharından 1916 sonbaharına kadar Ermenilere karşı işledikleri korkunç suçları ve ihlalleri ve Ermenilere yönelik katliamlar, ailelerinden zorla alınan on binlerce çocuğun sınır dışı edilmesinin de bulunduğu yani Ermenilerin uğradığı en menfur zulmü, cinayeti işledikleri zamanları “soykırım” kavramını iyice tanımladığı söylenebilir.

Osmanlılar erkekleri, kadınları ve yaşlıları öldürmekle kalmamış, Anadolu’dan başka bölgelere kitlesel sürgün politikası izlemiş, çölde yapılan zorunlu yürüyüşlerde yaşlı, kadın ve hayatta kalan çocukların oluşturduğu kafileler suç çeteleri ve siviller tarafından, soygun, tecavüz, gasp, işkence ve cinayet gibi vahşi saldırılara maruz kalmıştır.

Ermeni tarihçiler, o dönemde Osmanlı güçlerinin sistematik olarak atalarını öldürme, tutuklama ve yerinden etme yoluyla hedef aldıklarını ve bu eylemlerin Türk rejimi tarafından tanınmayı hak eden bir soykırım olarak sınıflandırılmasını ve Erdoğan rejiminin hala inkar etmekte ısrar ettiği tazminat sağlanması gerektiğini doğruluyor.

Belki de bu rejimin Ermeni Soykırımı’nı tanımaktan en büyük korkularından biri, Osmanlı’nın bölgede birçok halka karşı uzun bir dizi katliam ve suç işlediğinden, diğer ülkeleri ve grupları benzer talepleri benimsemeye zorlayacak olmasıdır. Halen aynı yolu izleyerek bölge ülkelerine ve halklarına karşı ihlaller ve suçlar işlemeye devam etmektedir. Suriye’de Türk ve Amerikan işgalleri ve kaynaklarını çalmalarının sonuçlarından büyük acılar çekmektedir.

Bugün, bu soykırımın üzerinden yıllar ve on yıllar geçmesine rağmen, hala çirkinliği ve dünya zihnindeki kanlı görüntüleri ile varlığını sürdürmektedir. Osmanlıların insanlığa karşı işledikleri bugünde Kuzey Suriye’de Erdoğan rejiminin, Filistin’de ve Suriyeli Golan’da İsrail işgal varlığının, Amerika Birleşik Devletleri’nin de dünyanın birçok yerinde dünyanın birçok ülkesinde halen işledikleri suçların zaman aşımına uğramasının mümkün olmadığını açık bir delil oluşturuyor.

