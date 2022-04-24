‘Ermeni soykırımı’nı hangi ülkeler resmen tanıyor?

ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen yıl 1915 olaylarını “Ermeni Soykırımı” olarak resmen tanıdı. ABD tarihinde ilk kez bir başkan resmi olarak “Ermeni Soykırımı”nı tanımış oldu.

Biden’den önceki ABD başkanları, 24 Nisan’da, 1915 olayları için “Ermeni soykırımı” yerine, “felaket” veya “tarihin karanlık dönemi” gibi ifadeler kullanıyordu.

Resmi olarak ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ülkeler’

Ankara’nın 1915 Olayları diye tanımladığı Osmanlı İmparatorluğu’undaki yüz binlerce Ermeni vatandaşın zorunlu göçe tabi tutulmasını “soykırım” olarak resmen kabul eden ülke sayısı ise 31.

Bugün “Ermeni soykırımı”nı resmen tanıyan ülkeler: Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Ermenistan, Fransa, Yunanistan, İtalya, Libya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Hollanda, Paraguay, Polonya, Portekiz, Rusya, Slovakya, İsveç, İsviçre, Suriye, Vatikan, Venezuela, Uruguay.

Birleşik Krallık’ın parçaları olan Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’da soykırımı tanıyor ancak İngiltere henüz bu yönde resmi bir açıklama yapmadı.

İspanya’da da Bask Parlamentosu soykırım olarak tanımlayan bir deklarasyon yaptı. Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti de 1915 olaylarını bir soykırım olarak kabul ediyor.

ABD’de Kongresi, ‘Ermeni Soykırımı’nı tanıyor

ABD’de Senato 2019 yılında, 1915 olaylarını oy birliğiyle soykırım olarak kabul ettiğini açıklamış, ancak Donald Trump yönetimi, 1915 olaylarını “soykırım” olarak görmediklerini ilan etmişti.

Eski Başkan Donald Trump, 24 Nisan 2019’daki açıklamasında “20’nci yüzyılın en kötü kitlesel kıyımlarından biri” derken “soykırım” ifadesini kullanmamıştı.

Euronews