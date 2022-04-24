Ermeni akademisyen Torikian, Ankara-Erivan ilişkilerini değerlendirdi

Ahmet Furkan Mercan

Tokyo

Ankara’da bulunan Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) referansıyla yayımlanan “Japonya’dan Bir Mektup-Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği” eserinin yazarı Torikian, Japonya’nın Kobe kentinde yaşıyor.

Bir dönem ailesiyle İstanbul’da oturan Torikian, “Türk-Ermeni ilişkilerinde yanlış bilinenleri” sorguladığı eserinin oluşturduğu etki ile Türk-Ermeni ilişkilerinin yeni seyrine yönelik, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Torikian, Ankara ile Erivan arası z​​​​ayıf ilişkilerin, Türk halkından çok daha fazla Ermenistan halkına zarar verdiğini düşündüğünü söyledi.

Karayla çevrili ülkesinin özel olarak doğal kaynağı bulunmadığını belirten Torikian, “Bana göre, Türkiye ile zayıf ilişkilerin etkisi, Ermenistan ve halkının yoksullaşması anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.

Yurt dışında yaşamasına rağmen uzmanların tartışma ve bildirgelerini takip ettiğini aktaran Torikian, Türkiye ve Ermenistan sınırlarının açılmasından komşu ülkelerin de fayda sağlayacağını dile getirdi.

Torikian, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının önemine işaret ederek bunun özellikle Türkiye’de çalışan Ermeniler açısından avantajlı olacağını belirtti.

“Yurt dışı nüfusu, ülke içinde büyük etkiye sahip”

Dünyadaki 8 milyon Ermeni’nin sadece 2 milyonunun Ermenistan’da yaşadığını söyleyen Torikian, kazandıkları dövizleri ülkesine gönderen yurt dışı nüfusunun, ülke içinde büyük etkiye sahip olduğunu vurguladı.

Torikian, Ermeni diasporasının, Ankara-Erivan ilişkisine yönelik fikirlerinin Ermenistan’dakilerden farklı olduğuna dikkati çekti.

Ermenistan’daki halkın “kendi kararlarını kendisinin verebilmesinin önemine” işaret eden Torikian, “Türkiye’ye yönelik bir karar alma sürecinde, Türkiye’deki Türklerin değil de Türkiye dışındaki Türklerin etkili olması ne kadar garip olurdu?” dedi.

“Kötü ilişkiler, Ermenistan halkında zorluklara yol açıyor”

Diaspora Ermenilerinin, Ankara-Erivan arasında son dönemde kayda geçen yeni anlaşmalara ideolojik gerekçelerle karşı çıktıklarını bildiren Torikian, “İdeolojik terimlerle düşünebilme lüksünü de karşılayabiliyorlar. ABD ve Fransa’daki Ermeniler biliyorlar ki; geçim yolları, Ankara-Erivan arası zayıf ilişkilerden kötü etkilenmeyecek ve topluluklarını bir arada tutan Türk karşıtı eylemlere de katılabilecekler.” diye konuştu.

Ülke içindeki halkın çoğunun, Türkiye-Ermenistan’ın daha iyi ilişkilere sahip olmasını istediğini belirten Torikian, “Kötü ilişkiler, Ermenistan halkında zorluklara yol açıyor ve biliyorlar ki daha iyi ilişkiler, kendilerinin yaşam standartlarını yükseltecek.” değerlendirmesinde bulundu.

AA