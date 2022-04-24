Ermeni akademisyen Torikian, Ankara-Erivan ilişkilerini değerlendirdi

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|Ermeni akademisyen Iver Torikian, Türkiye ve Ermenistan sınırlarının açılmasından komşu ülkelerin de fayda sağlayacağını ifade etti.
Ahmet Furkan Mercan
Ankara’da bulunan Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) referansıyla yayımlanan “Japonya’dan Bir Mektup-Stratejik Suskunluk: Ermenilerin Sessizliği” eserinin yazarı Torikian, Japonya’nın Kobe kentinde yaşıyor.
Bir dönem ailesiyle İstanbul’da oturan Torikian, “Türk-Ermeni ilişkilerinde yanlış bilinenleri” sorguladığı eserinin oluşturduğu etki ile Türk-Ermeni ilişkilerinin yeni seyrine yönelik, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Torikian, Ankara ile Erivan arası zayıf ilişkilerin, Türk halkından çok daha fazla Ermenistan halkına zarar verdiğini düşündüğünü söyledi.
Karayla çevrili ülkesinin özel olarak doğal kaynağı bulunmadığını belirten Torikian, “Bana göre, Türkiye ile zayıf ilişkilerin etkisi, Ermenistan ve halkının yoksullaşması anlamına geliyor.” ifadesini kullandı.
Yurt dışında yaşamasına rağmen uzmanların tartışma ve bildirgelerini takip ettiğini aktaran Torikian, Türkiye ve Ermenistan sınırlarının açılmasından komşu ülkelerin de fayda sağlayacağını dile getirdi.
Torikian, iki ülke arasında doğrudan uçuşların yeniden başlamasının önemine işaret ederek bunun özellikle Türkiye’de çalışan Ermeniler açısından avantajlı olacağını belirtti.
“Yurt dışı nüfusu, ülke içinde büyük etkiye sahip”
Torikian, Ermeni diasporasının, Ankara-Erivan ilişkisine yönelik fikirlerinin Ermenistan’dakilerden farklı olduğuna dikkati çekti.
Ermenistan’daki halkın “kendi kararlarını kendisinin verebilmesinin önemine” işaret eden Torikian, “Türkiye’ye yönelik bir karar alma sürecinde, Türkiye’deki Türklerin değil de Türkiye dışındaki Türklerin etkili olması ne kadar garip olurdu?” dedi.
“Kötü ilişkiler, Ermenistan halkında zorluklara yol açıyor”
Ülke içindeki halkın çoğunun, Türkiye-Ermenistan’ın daha iyi ilişkilere sahip olmasını istediğini belirten Torikian, “Kötü ilişkiler, Ermenistan halkında zorluklara yol açıyor ve biliyorlar ki daha iyi ilişkiler, kendilerinin yaşam standartlarını yükseltecek.” değerlendirmesinde bulundu.
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