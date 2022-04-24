Biden’dan 24 Nisan Mesajı

Başkan Joe Biden yazılı mesajında 24 Nisan’ı soykırımın başladığı tarih olarak niteledi ve bunun 20. yüzyılın en büyük mezalimlerinden biri olduğunu kaydetti.

Amerika Başkanı katledilen 1.5 milyon Ermeni’yi andıklarını belirtti.

Yazılı açıklamasında ‘büyük felaket’ tanımını da kullanan Biden, çocuklarımız için dilediğimiz daha barış içinde bir dünya çabalarımızı arttıralım mesajını verdi.

Ermeniler’in soykırıma katlandıktan sonra kendi toplumlarını ve kültürlerini yeniden inşa etmeye odaklandıklarını belirten Biden, Ermeni Amerikalılar’ın Amerika’nın hayati bir parçası olduğunu belirtti.

“Onların acılarını anlıyor ve tarihini onurlandırıyoruz” diyen Biden, 107 yıl sonra Amerikan halkının soykırımda can veren bütün Ermenileri onurlandırmaya devam ettiğini de kaydetti.

Biden mesajında Osmanlı İmparatorluğu ya da Türkiye’den bahsetmedi.

Amerika dahil bazı ülkeler 1915 olaylarını soykırım olarak niteliyor.

VOA