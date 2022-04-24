ABD Büyükelçisi: Ermeni Soykırımı tanıma konusunda başkaların da bize katılacağı düşünüyoruz

ABD Büyükelçisi: Ermeni Soykırımı tanıma konusunda başkaların da bize katılacağı düşünüyoruz

ABD’nin Ermenistan Büyükelçisi Lynne Tracy, Tsitsernakaberd Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’nde Soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Gazetecilere konuşan Tracy, Ermeni Soykırımı’na kurban olan 1,5 milyon masum Ermeni’yi anmak ve Ermeni halkına desteğini ifade etmek için Tsitsernakaberd’de bulunduğunu vurguladı.

Büyükelçiye göre, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, dünya çapında insan haklarına saygı gösterilmesini sağlamaya kararlı ve söz konusu kararlılık, bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek anlamına geliyor.

Tracy, “Soykırımın tanınmasına ilişkin açıklamayı (Biden’in yaptığı) çok etkili buluyoruz. Başkalarının da bu şekilde bize katılacağını düşünüyoruz. Bu açıklamaların önemi, bu açıklamalarla 1915’te yaşanan tarihi gerçeği tanımamızdır” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu