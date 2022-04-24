ABD Başkanı Biden 1915 olayları için bu yıl da ‘soykırım’ ifadesini kullandı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı yazılı açıklamada 1915 olayları için “Ermeni Soykırımı” İfadesini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Biden’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından 1915 olaylarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ermeni soykırımı ifadesinin yer aldığı açıklamada şu ifadelerle başladı:

“24 Nisan 1915’te Osmanlı yetkilileri, İstanbul’da Ermeni aydınları ve toplum liderlerini tutukladı. Böylece 20. yüzyılın en büyük toplu mezalimlerinden biri olan Ermeni soykırımı başladı. Bugün, bir imha harekâtında tehcir edilen, katledilen veya ölüme yürüyen bir buçuk milyon Ermeni’yi anıyor ve çok sayıda can kaybının yasını tutuyoruz.”

Biden, kayıpların yasını tutarken, çocuklar daha barışçıl ve iyi bir dünya çabalarının da iki katına çıkarılmasını istedi.

Başkanı Biden, geçen yıl da 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada ‘soykırım’ ifadesini kullandı. En son bu ifadeyi 1981 yılında eski ABD Başkanı Ronald Reagan kullanmıştı.

Biden’den önceki ABD başkanları, bir NATO müttefiki ve Orta Doğu’nun önemli gücü olan Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması amacıyla 24 Nisan’da, 1915 olayları için “Ermeni soykırımı” yerine, “felaket” veya “tarihin karanlık dönemi” gibi ifadeler kullanmayı tercih ediyordu.

Türkiye’den ‘soykırım’ tepkisi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır” denildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden’ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz. Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan videolu yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı batılı liderlere ait video ile tepki gösterdi. Çavuşoğlu, “Bazı batılı liderler son günlerde “soykırımın” ancak mahkeme kararıyla tespit edilebileceğini savunuyor. Doğru! Aynı kişilerin, yetkili bir mahkeme kararı olmadan #1915 olayları için “soykırım” kelimesini siyasi saiklerle kullanmaları ise ikiyüzlülüklerinin en bariz örneğidir.”

Euronews