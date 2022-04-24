24 Nisan Anma Platformu’ndan İstanbul Valiliği’ne: Anma etkinliği, bu yıl neden yasaklanıyor, ne değişti?

2010 yılından bu yana, 1915 ve sonrasında hayatını kaybeden Ermenileri anmak için her 24 Nisan’da yapılan anma toplantısına bu yıl İstanbul Valiliği tarafından izin verilmedi.

24 Nisan Anma Platformu, 24 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda bir anma toplantısı yapmak için başvuruda bulunmuştu.

Agos’ta yer alan habere göre, 24 Nisan Anma Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Basına ve kamuoyuna 24 Nisan anmamızın yasaklanmasına dair2010 yılından beri her 24 Nisan’da, saat 19.00’da, İstanbul’da bir meydanda 24 Nisan 1915’te başlayan kanlı süreçte hayatını kaybeden Ermenileri anıyoruz. Son iki yıl pandemi nedeniyle online olarak sürdürdüğümüz anmayı bu yıl yine meydanlarda sürdürmek için İstanbul Valiliği’ne başvuru yaptık.

24 Nisan’da hayatını kaybedenleri anacağımızı vurgulayan başvurumuz Valilik tarafından “uygun görülmemiştir” denilerek yasaklandı.

“Ne değişti?”

İstanbul Valiliği’ne sormak istiyoruz: ne değişti?

2010-11-12-13-14-15-16-17-18-19 yıllarında gerçekleşen anma etkinliği, bu yıl neden yasaklanıyor?Valiliği, aldığı yasaklama kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz.

24 Nisan 1915’te, başlarına ne geleceğini bilmeyen aydınlar, vekiller, sanatçılar, meslek sahipleri, gazeteciler, doktorlar, işçiler, Ermeni toplumunun önde gelenleri, kanaat önderleri, sesi soluğu olanlar evlerinden teker teker polis karakollarına çağrıldılar. O insanların çoğunluğundan bir daha haber alınamadı. Bu, kanlı bir sürecin başlangıcı oldu.

Bizler, 24 Nisan Anma Platformu olarak yıllardır bir halkın maruz bırakıldığı bu şiddet sarmalında yaşamını yitirenleri anmayı, bu sürecin bütünüyle yüzleşmeyi hem kaybettiğimiz insanlara duyduğumuz saygının bir gereği olarak hem 1915’te öldürülenlerin torunlarına güven vermek, borcumuzu ödemek ve yeni faciaların önüne geçmenin zorunlu bir yolu olarak görüyoruz.

Bu yüzden bu yıl, anmamızın başlığını “Bazı yaralar zamanla iyileşmez/Aslolan yüzleşmektir” olarak belirlemiştik. Yüzleşmeden adalet duygusunun aldığı tarihsel hasarlar giderilemez.

Yüzleşme çabalarının bir ifadesi olan, bir sessiz oturma etkinliği olarak düzenlenen anmamızın yasaklanması, tersine bu hasar almış adalet duygusunun ağır bir şekilde zedelenmesine neden olacaktır.Bir kez daha, Valiliği ve siyasi karar alıcıları aldıkları yasaklama kararını yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz.24 Nisan Anma Platformu”

2010 yılından bu yana yapılan anma toplantıları pandemi nedeniyle 2020 ve 2021’de yapılmamıştı. İlk olarak Taksim Meydanı’nda yapılan toplantılar daha sonra Tünel Meydanı’nda, son olarak da Şişhane Meydanı’nda yapılmıştı.”

T24