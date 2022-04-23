Soykırım yalanına karşı dört hamle

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Talat Paşa Komitesi, Ermeni soykırımı yalanıyla mücadele için şu önerilerde bulundu: 1) Meclis’te Komisyon kurulmalı. 2) Soykırım kararı alan parlamentolar protesto edilmeli. 3) Dış temsilciliklerimiz müfredatları incelemeli. 4) Düzeltmemesi halinde yaptırım uygulanacağı bildirilmeli.

Talat Paşa Komitesi, ABD’nin Ermeni soykırımı yalanını eğitim müfredatına almak için hazırlık yapmasına tepki gösterdi. Komite ve bileşenleri adına açıklamayı yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, ABD’nin nefret suçu işlediğini, çocuk ve gençlerin bilincine saldırdığını söyledi, Meclis’e çağrı yaptı.

Talat Paşa Komitesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Türkiye Gençlik Birliği ve Türkiye Emekli Subaylar Derneği dün ortak bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür okudu. Oygür, özetle şunları kaydetti:

“‘Müttefikimiz’ denen Amerika, ülkemiz aleyhine tutumunu, kendi başkanı ağzından uluslararası hukuku çiğneyen ifadelere dökmüş, bugün de nefret suçu işlediğine bakmaksızın, çocuk ve gençlerin bilincine saldırı düzeyine taşımış bulunuyor.

Diğer yandan; Türkiye-Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşmeler başlatılmıştır. Türkiye Ermenistan dostluğundan esas olarak Ermeni halkının yararlanacağı malumdur.

‘KAZANAMAYACAKLARINI ANLADILAR’

“Türkiye’nin ABD saldırganlığına kararlı duruşu ve Azerbaycan’ın Karabağ’da zafer kazanmasıyla birlikte Paşinyan hükümeti Batı güçlerine dayanarak hiçbir kazanım elde edemeyeceğini anlamıştı. Bunun sonucunda başlayan Türkiye-Ermenistan görüşmeleri, milli devletler arasında barış ve ortaklıkların kurulmasına tahammülü olmayan emperyalist Amerika’yı kahretmektedir.

‘ONUR KIRICI’

“Bazı ‘uzmanlarımız’, ABD yönetiminin daha yeni kongreye mektup yazarak Türkiye’nin ABD’nin küresel ilişkilerindeki ve NATO’daki önemini vurguladığını, bu nedenle ‘Ermeni Soykırımı Eğitimi Yasası’nın kongreden geçme olasılığının zayıf olduğunu belirtmektedirler. Talat Paşa Komitesi olarak, Türkiye’yi Amerika’nın küresel çıkarlarındaki tutumuna göre destekleyen bu ifadeleri de bundan bir beklenti içine girmeyi de onur kırıcı buluyoruz.

‘AİHM KARARI DEĞERLENDİRİLEMEDİ’

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Perinçek-İsviçre Davasında AİHM’nin, soykırımın sadece yetkili mahkemelerce hükmedilebilecek bir suç olduğuna, hiçbir meclis, hükümet veya akademik kurumun bir soykırım yapıldığına karar veremeyeceğine ve 1915 olaylarının Holokost’tan esas olarak farklı olduğuna hükmetmesini etkin şekilde değerlendirememiştir. AİHM’nin hükmüne rağmen bazı parlamentolarda sözde Ermeni soykırım kararları alınmış, AB ülkelerinde ders kitaplarında soykırım iddiaları yer almaya devam etmiştir. İttihat Terakki Cemiyeti’nin lideri, büyük devlet adamı Talat Paşa’yı kahpece katleden Ermeni Soghomon Tehlirian’ın heykelinde, ayağının altındaki taşın Talat Paşa’nın kesik başıyla değiştirilmesi üzerinden daha üç yıl geçmemiştir. Bütün bunlar uluslararası hukukta elde ettiğimiz büyük zafere rağmen yapılagelmiştir.

YOK HÜKMÜNDE!

“AİHM’nin verdiği karar, Ermeni soykırımı yalanını hukuken yok hükmünde kılmış, çöpe atmıştır. Kendi parasal ve güç sarhoşu çıkarları için Ermenistan halkı aleyhine işler çeviren Ermeni Diasporası’nın Türkiye’den soykırımı tanıma, toprak ve tazminat talepleri de aynı çöplüğe girmiştir. Dünyanın en büyük haydut devleti Amerika yalanlarla Türk milletini soykırımcı ilan edemez. Yok hükmündedir!

4 MADDEDE TALEPLER

“TPK ve bileşenleri olarak Gazi Meclisimiz çatısı altındaki iktidar ve muhalefet, bütün siyasi partilerimize yine çağrı yapıyor ve aşağıdaki adımların atılmasını Milletimiz adına talep ediyoruz:

1- Ermeni soykırım yalanına karşı yürütülecek çalışmaların eşgüdümü ve belge, bilgi, doküman arşivinin oluşturulması için Mecliste Ermeni Soykırım Yalanıyla Mücadele Komisyonu kurulması,

2- Bütün siyasi partilerimizin, sözde Ermeni soykırımı kararı alan parlamentoları mektup ve faksla protesto etmeleri,

3- Dış Temsilciliklerimiz tarafından bulundukları ülkenin öğretim programlarında soykırım yalanının geçip geçmediğinin araştırılması,

4- Öğretim programlarında sözde Ermeni soykırımı geçen ülkelere, bu durumu bir öğretim yılı içinde düzeltmemeleri halinde, a) Mütekabiliyet esasına göre, b) İşlenen nefret suçu nedeniyle, c) Türk çocuklarının eğitimlerine ve psikolojilerine verilen zararın tazmini için gereğinin yapılacağının bildirilmesi.”

https://www.aydinlik.com.tr/haber/soykirim-yalanina-karsi-dort-hamle-312642