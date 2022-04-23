İşgalci Kuvvetler Binlerce Hristiyan’ın Kıyamet Kilisesi’ne Ulaşmasını Engelledi – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

İŞGAL EDİLEN KUDÜS – İsrail işgal güçleri bugün binlerce Hristiyan’ın Kutsal Cumartesi’yi kutlamak için işgal dilen Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’ne ulaşmasını engelledi.

Ma’an Haber Ajansı, sabah saatlerinden itibaren işgal güçlerinin Kudüs’ün Eski Kent bölgesinde ve kilise ve kiliseye giden yolların çevresinde askeri kontrol noktalarını yoğunlaştırdığını ve sadece az sayıda Hristiyanın ulaşmasına izin verdiğini bildirdi ve binlerce kişinin kontrol noktalarında beklediğine dikkat çekti.

İşgalci yetkililer daha önce Kutsal Cumartesi günü kiliseye yalnızca 1000 kişinin girmesine ve Eski Kent’e yalnızca 500 kişinin girip Patrikhane avlularına ve Kıyamet Kilisesi’nin çatılarına ulaşmasına izin vereceklerini açıklamıştı.

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