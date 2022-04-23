‘#GaroPaylanYalnızDeğildir

Nefret söylemlerine karşı Garo Paylan için destek mesajları yükseldi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hakkında yürütülen nefret söylemilerine karşı olarak #GaroPaylanYalnızDeğildir kampanyası başlatıldı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ‘Ermeni Soykırmı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması’ için TBMM’ye yasa tasarısı sundu. Ermeni Soykırmı yasa tasarısının ardından Paylan’a karşı nefret söylemi ve linç başladı.

Linç kampanyasına karşı Paylan için #GaroPaylanYalnızDeğildir destek mesajları yükselmeye başladı.

Paylan için sosyal medyada yürütülen destek kampanyası şöyle:

Milletvekili Garo Paylan sadece fikirlerini dile getirdiği için nefret söylemiyle hedef gösterildi, düşmanlaştırıldı. Bu tür hedef göstermelerin yol açtığı facilara ve yıkımlara defalarca tanık olduk. Bu yüzden hep birlikte, bir kez daha vurguluyoruz: Garo Paylan yalnız değildir.

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