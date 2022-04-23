Diyarbakırlı Ermeniler 7-8 Mayıs’ta buluşacak

Diyarbakır’ın Sur İlçesindeki çatışmalardan sonra restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapılacak. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da davet edildi.

TİGRİS HABER- Sur’da tarihi 4 Ayaklı Minare’nin arkasındaki Surp Ermeni kilisesi hendek olaylarında tahrip edilmişti. Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle kilisede başlayan tadilat bitirildi. 7 yıldır kapalı olan kilise, 7 Mayıs’ta düzenlenecek resmi törenle açılacak. 8 Mayıs’ta da Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan’ın katılımıyla kilisede 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapılacak.

Erdoğan da davetli

Tigris Haber’e konuşan Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ohannes Gafur Ohanyan, açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil, bakanları, büyükelçileri davet ettiklerini söyledi. Türkiye ve yurtdışında yaşayan Ermenilerin hem 7 Mayıs’taki açılış törenine hem sonraki gün yapılacak ayine katılacağını belirten Ohanyan, “7 Mayıs’taki açılışımız saat 16.00’da olacak. 8 Mayıs’ta saat 10.00’da kilisede ayin yapılacak. Davetiyelerimizi gönderdik, cevap bekliyoruz” dedi.

7 yıldır kilisede ayin yapılmadığını hatırlatan Ohanyan, “Bundan sonra kilisemiz faal olacak. Din adamı talebinde de bulunduk” dedi.

Haber: Gönül Morkoç

https://www.tigrishaber.com/diyarbakirli-ermeniler-7-8-mayista-bulusacak-77914h.htm