Çavuşoğlu, Uruguay’daki Ermenilere bozkurt işareti yaptı

Uruguay’da Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenilere bozkurt işareti yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni Soykırımı’nın 107. yıldönümünden bir gün önce Uruguay’da yürüyen Ermeni göstericilere bozkurt işaretini yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay’a Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için resmi bir ziyarette bulundu. Soykırımın 107. yıl dönümünde Ermeniler, Çavuşoğlu’nu protesto etti. Çavuşıoğlu da protestocu Ermenilere sırıtarak bozkurt işareti yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni Soykırımı'nın 107. yıldönümünden bir gün önce Uruguay'da yürüyen Ermeni göstericilere bozkurt işaretini yaptıhttps://t.co/wAGJMyvqsu pic.twitter.com/NztapwJYjb — +GERÇEK (@artigercek) April 23, 2022

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