Ayasofya’dan yeni görüntüler: ‘Hakaret seviyesine doğru gidiyor’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, müzeden camiye çevrilen ve geçen günlerde İmparatorluk Kapısı’ndaki tahribatın ortaya çıktığı Ayasofya’dan gelen yeni görüntülere tepki gösterdi.

Twitter hesabından fotoğraflar paylaşan Mahir Polat, “Ayasofya’da durum Ayasofya’nın kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor” dedi.

‘BUNA SON VERİN’

Mahir Polat’ın paylaştığı fotoğraflarda, Ayasofya’nın tarihi yerlerine zarar verecek şekilde ayakkabıların taş arasına konduğu görüldü.

Yetkililere seslenen Polat, Yetkili kurumların bu ayıba son vermelerini Ayasofya gönül vermiş milyonlarca insanın ortak duyarlılığı ile rica ediyorum. 154 kamera, 69 güvenlik ve turizm polisi bunu görmüyor mu?” dedi.

Ayasofya’da durum Ayasofya’nın kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor. Yetkili kurumların bu ayıba son vermelerini Ayasofya gönül vermiş milyonlarca insanın ortak duyarlılığı ile rica ediyorum. 154 kamera

69 güvenlik

ve turizm polisi bunu görmüyor mu? pic.twitter.com/9pXoeBxgTU — Mahir Polat (@mhrpolat) April 23, 2022

Artı Gerçek