AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten Garo Paylan için “hukuki takibat” açıklaması

HDP milletvekili Garo Paylan’ın TBMM’ye Ermeni Soykırımı’nın tanınması için kanun teklifi vermesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

HDP milletvekili Garo Paylan, “Ermeni Soykırımı’nın 107. yılında; ‘Ermeni Soykırımı’nın tanınması, sorumluların belirlenmesi; Soykırım’da sorumluluğu bulunan kişilerin isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılıp, yerlerine Soykırım’a karşı duran kamu görevlilerinin isimlerinin verilmesi; mağdurlara ve aile üyelerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmesi’” amacıyla TBMM’ye bir kanun teklifi sunmuştu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu kanun teklifiyle ilgili açıklama yaptı.

Teklifi kınadıklarını belirten Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir. Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclis’in çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır” diyen Çelik şöyle devam etti:

“Bu teklif, Azerbaycan’nın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır. İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız…”

Milletvekili Garo Paylan benzer bir teklifi geçtiğimiz yıllarda da vermişti.

Agos