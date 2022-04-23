24 Nisan Anma Platformu’ndan Valiliğin yasak kararına tepki

Platform, İstanbul Valiliğinin 24 Nisan anmasına yasaklamasına tepki gösterdi: “2010-11-12-13-14-15-16-17-18-19 yıllarında gerçekleşen anma etkinliği, bu yıl neden yasaklanıyor? Valiliği, aldığı yasaklama kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz.”

24 Nisan Anma Platformu, İstanbul Valiliğininin 24 Nisan Ermeni Soykırımı anmasını yasaklama kararına ilişkin açıklama yaptı.

Platform, anmanın 2010 yılından bu yana yapıldığını hatırlattı ve “Bu yıl ne değişti?” diye sordu:

“2010-11-12-13-14-15-16-17-18-19 yıllarında gerçekleşen anma etkinliği, bu yıl neden yasaklanıyor? Valiliği, aldığı yasaklama kararını gözden geçirmeye çağırıyoruz.

” Bizler, 24 Nisan Anma Platformu olarak yıllardır bir halkın maruz bırakıldığı bu şiddet sarmalında yaşamını yitirenleri anmayı, bu sürecin bütünüyle yüzleşmeyi hem kaybettiğimiz insanlara duyduğumuz saygının bir gereği olarak hem 1915’te öldürülenlerin torunlarına güven vermek, borcumuzu ödemek ve yeni faciaların önüne geçmenin zorunlu bir yolu olarak görüyoruz.

“Adalet duygusu zedelendi”

“Bu yüzden bu yıl, anmamızın başlığını ‘bazı yaralar zamanla iyileşmez/Aslolan yüzleşmektir’ olarak belirlemiştik. Yüzleşmeden adalet duygusunun aldığı tarihsel hasarlar giderilemez.

“Yüzleşme çabalarının bir ifadesi olan, bir sessiz oturma etkinliği olarak düzenlenen anmamızın yasaklanması, tersine bu hasar almış adalet duygusunun ağır bir şekilde zedelenmesine neden olacaktır. Bir kez daha, Valiliği ve siyasi karar alıcıları aldıkları yasaklama kararını yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz.”

bianet