1915 ‘te hayatını kaybedenler anılıyor

1915 Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü yaklaşırken çeşitli anma toplantıları da yapılacak. 24 Nisan 2011’de görev yaptığı askeri birlikte silah arkadaşının silahından çıkan mermiyle hayatını kaybeden Sevag Balıkçı da mezarı başında anılacak.

24 Nisan Anma Platformu, 24 Nisan Pazar günü Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda saat 19.00’da bir anma toplantısı yapmak için gerekli girişimlerde bulunmuştu. Ancak İstanbul Valiliği toplantıya izin vermedi.

İHD İstanbul Şubesi’nde 24 Nisan Pazar günü saat 11.00’de “Tanı, Af Dile, Tazmin et” başlıklı bir basın açıklaması okunacak.

23 Nisan’da saat 19.00’da Pangaltı Metro İstasyonu çıkışında da bir anma gerçekleştirilecek.

Nor Zartonk İnisiyatifi de bir anma toplantısı düzenliyor. Pangaltı’daki Nostalji Kitap Cafe’de 23 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de düzenlenecek söyleşide Dr. Yaşar Tolga Cora, Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya ve Norayr Olgar konuşmacı olarak yer alacak.

Ermenistan

Ermenistan-İsrail ve Ermenistan-Suriye Parlamento dostluk gruplarının temsilcileri, saygı duruşunda bulunmak üzere 24 Nisan’da Yerevan, Tsitsernakabert’teki Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret edecekler.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan, Hollanda’dan bir temsilcinin ve Uluslararası Frankofoni Örgütü’nün bir temsilcisinin de anıtı ziyaret edeceğini ifade etti.

24 Nisan’da gerçekleştirilecek etkinliklere de değinen Marutyan, 20-22 Nisan tarihlerinde Ermenistan’da 29 raporun yer alacağı “21’inci yüzyılda Ermeni Soykırımı eğitimiyle ilgili sorunları” başlıklı uluslararası bir sempozyumun gerçekleşeceğini de belirtti. Sempozyumda ABD, İspanya, Kamboçya, İsrail, Ruanda ve Lübnan’dan temsilciler de konuşma yapacak.

Fransa

Ermeni toplumu girişimiyle 24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü’nde Fransa’da anma etkinlikleri düzenlenecek. Fransa Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanı Murad Papazian, her yılki gibi Fransa Hükümeti, Parlamento ve Paris Belediyesinin temsilcilerinin katılımıyla Gomidas Vartabed anıtı yakınında bir anma etkinliği düzenlendiğini kaydetti.

Lübnan

Lübnan’da ise 24 Nisan’da sabahın erken saatlerinde bir anma yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş Beyrut Burj Hammoud semtinden Kilikya Büyük Evi Katolikosluğu Antilyas’a doğru yapılacak. Yürüyüş üç Ermeni partisi tarafından organize ediliyor.

Sevag Balıkçı anılıyor

Batman’ın Kozluk ilçesinde zorunlu askerlik görevini yaparken 24 Nisan 2011 tarihinde er Kıvanç Ağaoğlu’nun silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Şahin Balıkçı, ölümünün 11’inci yılında anılıyor. Balıkçı, 24 Nisan Pazar günü Feriköy Surp Vartanants Kilisesi’nde hokehankisd duasının ardından saat 13:00’de Şişli Ermeni Mezarlığı’nda kabri başında anılacak.

Agos