Sao Paulo’da Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına ayin düzenlenecek

Brezilya Ulusal Kongresi Temsilciler Meclisi Üyesi Giga Peyshoto, 18 Nisan parlamento oturumunda Ermeni Soykırımı kurbanlarının anılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Brezilyalı parlamenter, Ermeni Soykırımı’nın 107. yıl dönümünde Sao Paulo’da ayin yapılacağını bildirdi.

Giga Peyshoto açıklamasında “24 Nisan’da Sao Paulo’da Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına bir ayin düzenleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Bir milyondan fazla insan Ermeni Soykırımı’nın kurbanı oldu.” sözlerine yer verdi.

Ermenistan Kamu Radyosu