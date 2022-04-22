Moskova’da Ermeni Soykırımı konulu uluslararası konferans düzenlenecek

Rusya Ermenileri Birliği, Rusya hükümetinin desteğiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Soykırımı’nın yıldönümünde uzun zamandır her yıl birçok etkinlik düzenliyor.

Rusya Ermenileri Birliği bu konuda bilgi vererek yaklaşık 10 yıldır Moskova’nın ana karayollarına Ermeni Soykırımı anma panoları yerleştirdiklerini hatırlattı.

Ayrıca bu sene Rusya Ermenileri Birliği 24 Nisan’da President Hotel’de uluslararası bir konferans düzenleyecek, konferans çerçevesinde filmler ve performanslar gösterilecek.

Bu yıl 120’den fazla adreste Ermeni Soykırımı konulu panolar yerleştirildi.

Ermenistan Kamu Radyosu