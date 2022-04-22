Marsilya’daki Faro Sarayı, Ermenistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı

Ermeni Soykırımı Anma Günü arifesinde, Fransa’nın güneyindeki Marsilya kentinin Faro Sarayı’nın binası Ermeni bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Marsilya Belediye Başkanı Benoît Payan, kentin Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan 1915 Ermeni Soykırımı sırasında işkence gören, tehcir edilen, hapsedilen ve katledilen 1.5 milyon Ermeni’nin anısına saygı duruşunda bulunduğunu belirtti.

Payan Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Milliyetçiliğin vahşi canavarının bir daha otoriteleri yönetmesine asla izin vermeyeceğimize söz verelim.”

Ermenistan Kamu Radyosu