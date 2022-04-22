Kendilerine Yönelik Soykırım’ın 107. Yıldönümü anısına. Halep’te Ermeniler için Mum Yürüyüşü

HALEP – Halep’teki Ermeni toplumu, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ermenilere karşı uyguladığı soykırımın 107. yıldönümü münasebetiyle, Ermeni Kültür Kulübü’nün Suriye Gençlik Bakır Bandosu, Ermeni Ortodoks, Protestan, Katolik ve Ermeni lTaife Başkanlarıyla büyük bir halk kitlesi sunduğu mum ışığında bir yürüyüş düzenledi.

Villalar Mahallesi’ndeki Ermeni Ortodoks Başpiskoposluğu önünden başlayan yürüyüş, Ermeni Ortodoks mezarlıklarına doğru yola çıktı. Gençlik Bandosu İstiklal Marşı ve etkinlikten ilham alan çeşitli şarkılar seslendirdi.

Halep Ermeni Ortodoks Metropoliti Başepiskopos Masis Zoboyan, SANA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep’teki Ermeni halkının bugün bu kutsal yere, Osmanlkıların eliyle işlenen Ermeni soykırımını ve katledilen şehitleri anmak için Ermeni şehitlerinin mezarlıklarına geldiklerini söyledi.

Bugünkü toplantımızın dirilişimizin bir kanıtı olduğunu ve Türklere tarihlerini ve Ermenistan’da veya Suriye’de işledikleri insanlık suçlarını unutmayacağımızı bir kez daha hatırlatmak için kendisine katliamlar yapan Osmanlı suçlusunun elinde olduğunu, Suriye bizim için vatan oldu ve hepimiz bir Ermeni halkı olarak Suriye’nin imarına katkıda bulunduk ve bugün Ermeni halkı maruz kaldığı haksız savaşın ardından yeniden imarına katkıda bulunuyor” dedi.

Ermeni Katolikleri Başpiskoposu Başpiskopos Boutros Marayati, “Bugün burada şehitlerimizi, Ermeni halkının cani Türklerin elindeki katliamlarının kurbanlarını anmak için buradayız. Bu bir soykırım eylemidir. Geçmişini unutanların geleceği olmaz ve biz de geçmişimizi unutmayacağız” dedi.

Marayati, Bugün haklarımızı, Ermenilerin maruz kaldıkları suçun tanınmasını, kiliselere ve okullara verilen tüm kayıpların ve kitlesel yıkımın tazminini talep ediyoruz. Ermeni halkın Soykırımdan kurtulanların kafilelerini karşılayan Suriye’nin tutumunu unutmayacağını, Suriye’de yeni bir vatan bulduklarını, bugün hala bu mübarek topraklarda yaşıyoruz, ordunun ve liderliğiyle kol kola her karış toprağını savunuyoruz” dedi. Yürüyüşe Halep’teki Ermeni Protestan mezhebinin lideri Piskopos Harutyon Suleymyan ve çok sayıda Hıristiyan din adamı katıldı.

SANA