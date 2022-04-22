Ermenistan’da ilk kez ABD’li tarih öğretmenleri Ermeni Soykırımı üzerine eğitim kurslar alacak

Ermenistan’da ilk kez ABD okullarının tarih öğretmenleri için Ermeni Soykırımı üzerine mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün araştırmacılarından Regina Galstyan şu bilgiyi paylaştı.

Galstyan, “Bu kurslar Ermenistan’da sadece Amerikalılar için değil, aynı zamanda genel olarak yabancı öğretmenler için de bir ilk olacak (müze-enstitü düzenli olarak Ermeni öğretmenler için bu tür dersler düzenliyor)” dedi.



ABD’deki okullar için birleşik bir eğitim programı yoktur. Her devlet bunu bağımsız olarak kabul eder. Bu nedenle, ABD’de öğretmenler Holokost veya Ermeni Soykırımı’nı öz girişimiyle genel tarih veya sosyal bilgiler (social studies) derslerinde anlatabilirler.



Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nün kurslarına bu tür 15 öğretmen katılacak.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/21/Ermeni-Soykırımı/229541