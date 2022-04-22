Ermenı Büyükelçi, Avam Kamarası Başkanına Ermenistan dış politikasının önceliklerini sundu

20 Nisan’da Ermenistan’ın Birleşik Krallık Büyükelçisi Varuzhan Nersesyan Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ile bir araya geldi.

Büyükelçi Nersisyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmede Ermeni-İngiliz parlamentolar arası ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Taraflar İkili işbirliğinin güçlendirilmesi ve genişletilmesinin önemine vurgu yaptılar.

Büyükelçi Nersesyan, Ermenistan’ın dış politikasının mevcut öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle ise Ermenistan’da demokratik reformların uygulanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/21/Büyükelçi-Avam-Kamarası-Ermenistan/229510