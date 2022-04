Bursa Yıldırım MTAL’in projesine bir ödül de Ermenistan’dan

Bursa’da Yıldırım Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eTwinning projesi En İyi Proje Ödülü aldıBURSA (İGFA) -Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul içi ve okul dışı yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İngilizce Öğretmeni Filiz Balçık Taç’ın kuruculuğunda yürütülen eTwinning projesi bir başarıya daha imza atan Yıldırım MTAL, 15 ülkeden 19 okulu bir araya getiren proje ile daha önce 11 ulusal ve 11 avrupa olmak üzere 22 kalite ödülüne ulaşmıştı.

This is how we do it! Projesine bir ödülde Ermenistan’dan geldi. Proje Ermenistan’da özel ödüle layık görülürken, Ermenistan’da yürütülen eTwinning projeleri arasında 7-11 yaş kategorisinde en iyi proje ödülü kazanarak ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

