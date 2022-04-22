Aliyev duyurdu: Azerbaycan, önerdiği anlaşmayı imzalamazsa Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanımayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan, Bakü’nün önerdiği ana hatlarda bir barış anlaşması imzalamadığı takdirde, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını söyledi.

Açıklama Interfax haber ajansında yer aldı.

Azerbaycan 1990’lardan beri etnik Ermeni yönetimin kontrolünde bulunan Dağlık Karabağ’ın bir kısmını ve çevresindeki bölgeyi 2020’deki askeri harekatla geri almış ve çatışmalar Rusya’nın arabulucuğu ve bölgeye barış gücü göndermesiyle sonuçlanmıştı.

Çatışmalarda en az 6 bin 500 kişi ölmüştü.

https://www.diken.com.tr/aliyev-duyurdu-azerbaycan-onerdigi-anlasmayi-imzalamazsa-ermenistanin-toprak-butunlugunu-tanimayacak/