ABD’de Ermeni Soykırımı kurbanlarının ailelerine tazminat davaları başlayabilir

Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnaktsutyun) Siyasi işler Dairesi başkanı Kiro Manoyan, 22 Nisan’da gazetecilere verdiği demeçte geçen yıl tanık olduğumuz ve Başkan Joe Biden’ın 24 Nisan’daki mesajında ​​duyurduğu ABD yürütme organının politikasındaki değişikliklerin, şimdiden çoğu için harekete geçme sinyali haline geldiğini açıkladı.

Manoyan’a göre ABD Başkanı’nın Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan Ermeni Soykırımı’nı tanıması zincirleme bir reaksiyona yol açacaktır.

Bu sürecin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan EDF temsilcisi Manoyan, soykırım gerçeğinın farklı ülkelerde tanınacağını dile getirdi.

Manoyan “Ancak bugün dünyada o sürecin hızlanmasında pek olumlu bir etkisi olmayan olaylar ve süreçler yaşanıyor. ABD yürütme organı tarafından tanınması başta ABD’de olmak üzere yeni imkanlar sağlıyor.

Diğer şeylerin yanı sıra tazminatla ilgili konuları da etkileyecek olan daha fazla yeni yasa tasarıları ortaya çıkacak.” ifadelerinin kullandı.

Ermenistan Kamu Radyosu