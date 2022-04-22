2023 Avrupa Halter Şampiyonası Ermenistan’da düzenlenecek

2023 Avrupa Halter Şampiyonası Yerevan’da düzenlenecek.
Uluslararası Halter Federasyonu, 2023 Avrupa Halter Şampiyonası’nın Nisan ayında Ermenistan’da düzenleneceğini belirten gelecek yılki turnuvaların resmi takvimini sundu.
Bağımsız Ermenistan tarihinde ilk kez Avrupa Halter Şampiyonası Yerevan’da yapılacak.
Hatırlanacağı üzere Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası 21-31 Mayıs 2022 tarihlerinde Yerevan’da yapılacak.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/04/21/2023-Avrupa-Halter-Şampiyonası-Ermenistan/229516
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