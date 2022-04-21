Venedik Bienali Uluslararası Sergisi

Ermenistan, Venedik Bienali Uluslararası Sergisinde “Ğarib” projeli Ermeni pavyonuyla katılacak

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Ara Khzmalyan ve Kültürel Miras ve Halk El Sanatları Dairesi Başkanı Astğik Marabyan, 59. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergisi’ne katılmak üzere 21-23 Nisan 2022’de İtalya’ya gidecek.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı’ndan bir yetkili, uluslararası bienalin 23 Nisan – 27 Kasım 2022 tarihleri ​​arasında “The Milk of Dreams” başlığı altında düzenleneceğini söyledi.

Ermeni pavyonu “Ğarib” projesi ile sunulacak (küratörler: Ani Davidyan, Elena Sorokina, sanatçı: Andrius Harutyunyan).

Ermenistan Kamu Radyosu