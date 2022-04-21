Soykırım dersi

Ermenistan Soykırım konusunu öğretmek için en iyi stratejileri anlamaya çalışıyor

Ermeni öğrencilerin son yıllarda Ermeni Soykırımı Anıtı’nı düzenli olarak ziyaret etmeleri ve öğretmenleriyle görüşmeleri, Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü uzmanlarının ve eğitimcilerinin Ermeni Soykırımı konusunun öğretilmesinde gerçekten bir sorun olduğu sonucuna varmalarına yol açmıştır.

“21. Yüzyılda Ermeni Soykırımı Öğretiminin Zorlukları” başlıklı üç günlük konferansın açılışı Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nde gerçekleşti.

Konferansa Ermenistan, ABD, Rusya Federasyonu, Lübnan, İsrail, Ruanda, İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kamboçya’dan soykırım ve ilgili alanlarda yaklaşık otuz uzman katılıyor.

Ermenistan Kamu Radyosu