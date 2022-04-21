Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ayasofya tepkisi: Bu bir namus meselesi

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayasofya Camii’nin tarihi kapısının tahrip edilmesine ilişkin, “Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada” dedi.

Ayasofya Camii’nin tarihi İmparatorluk Kapısı geçtiğimiz günlerde tahrip edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ayasofya Camii’nin İmparatorluk Kapısı’nın tahribatına yönelik inceleme başlatıldığını bildirdi.

İLBER ORTAYLI’DAN TEPKİ

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu, Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri” ifadelerini kullandı.

Habertürk’te yer alan habere göre, Ortaylı şunları kaydetti:

“Ayasofya’nın kameraları 24 saat işliyor ancak hiçbir şey çıkmıyor. Ben bunu anlamadım. Ayrıca doğrudan doğruya kilisenin emperyal bölümüne giriliyor. Bu kapı tunç ve çok ağır. Bu anlık bir şey değil çok zor bir şey. Bu insanların bir an evvel tespit edilip kanuna teslim edilmesi gerekiyor. Bu bir namus meselesi biz burayı fethettik. Bunu korumamız gerekiyor. Dünyanın gözü burada. Bu nedenle bir an evvel tespit etmemiz gerekiyor. Ayrıca bu kesinlikle bir şebeke işi. İmparator Kapısı denildiği için rahatsız oldu galiba birileri. Birtakım insanların zihinlerinin nasıl çalıştığını anlamak mümkün değil. Çok sakat bir görüşe dayanıyor. Güveneceğimiz yer emniyet kuvvetleridir ve kanunun önüne çıkarılmaları gerekiyor bu insanların. Burada bir kasıt var, kapıdan rahatsız olunduğu için yapıldığını düşünüyorum. Derhal araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu bir skandal olabilir. Ağır cezalık bir olay. Müfettiş soruşturmasını aşan bir olay”

Cumhuriyet Gazetesi